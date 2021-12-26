Экономист Белхароев заявил, что цена бензина взлетит до 100 рублей, если отменить госрегулирование

Стоимость бензина продолжит расти, прогнозирует Хаджимурад Белхароев Фото: Олег УКЛАДОВ

Стоимость бензина в России медленно растет на протяжении последних трех лет и эта тенденция сохранится независимо от котировок нефти за рубежом, рассказал агентству "Прайм" доцент программы "Международная экономическая безопасность" Института мировой экономики и бизнеса РУДН Хаджимурад Белхароев.

По его словам, это связано с тем, что свыше 70% в стоимости топлива – это налоги. И если бы государство перестало контролировать процесс ценообразования на рынке углеводородного сырья, то рост был бы намного выше, уверен специалист.

"Пока органы государственной власти контролируют рынок цен, резкого роста не будет. Если государство ослабит контроль, цена увеличится и пробьет сумму 100 рублей за литр, особенно за бензин премиум класса", - спрогнозировал Белхароев.

Как ранее писал сайт kp.ru, цена на бензин на АЗС в России с 13 по 19 декабря 2021 выросла в среднем на 11 копеек. Стоимость бензина в стране с начала 2021 года поднялась на 8,71%.

По данным Росстата, средняя цена бензина составила 50,08 рубля за литр. Так, стоимость бензина марки Аи-92 увеличилась на 10 копеек и достигла 47,06 рубля за литр. Бензин марки Аи-95 вырос в цене на 12 копеек – до 50,94 рубля за литр, Аи-98 – на 12 копеек до 59,12 рубля.