Новые школы и детские сады появятся в Хабаровском крае

Еще в прошлом году в регионе было сдано два сельских детских сада. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Хабаровском крае готовят к сдаче четыре новых здания школ и детских садов. Два новых объекта появятся в Хабаровском районе и еще по одному в Нанайском и районе имени Полины Осипенко, сообщает Транссибинфо.

Еще в прошлом году в регионе было сдано два детских сада в селе Гаровка-2 и Тополево, а также школа в Хабаровске. Перспективные планы и на предстоящий год. В 2022 году планируется сдать детские сады в Матвеевке, Комсомольске-на-Амуре, Циммермановке, Литовко и Полины Осипенко. В то же время в Вяземском районе готовят к сдаче пристройку к школе на 250 мест. В Николаевске-на-Амуре построят новую спортивную площадку.

- Мы уже говорили о программе реновации школ и строительстве новых школ. Опережающим темпом это будет делаться в селах, — сказал президент России Владимир Путин.

Финансированием этих объектов занимаются как муниципальный и краевой бюджеты, так и федеральный.

- Подвести людей мы не можем. У нас есть договоренность с прокуратурой по ведению особого контроля за объектами национального проекта. Стоит понимать, что, если компания зашла за конкурс, у нее нет другого выхода, как только построить объект в срок за те средства, которые выделены, - подчеркнул Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края.

Напомним, что кроме этого на создание дополнительных мест в негосударственных детских садах было выделено более пяти миллиардов рублей.