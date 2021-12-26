Синоптик Тишковец предупредил жителей Москвы о метели 26 декабря 2021

26 декабря 2021 года в Москве ожидается метель Фото: REUTERS

В Москве в воскресенье, 26 декабря 2021 года, ожидаются сильные порывы ветра и метель, предупредил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец на своей странице в Instagram.

"В течение дня синоптическая ситуация в столичном регионе обусловится североатлантическим циклоном, сначала его теплым сектором, а вечером приближением его холодного атмосферного фронта", - констатировал Тишковец.

Из-за этого к вечеру разыграется метель с порывами ветра до 16 метров в секунду. Температура воздуха в столице составит от 5 до 7 градусов нижу нуля, в Московской области – от -4 до -9 градусов. Это немного ниже климатической нормы, отметил синоптик.

Как ранее писал сайт kp.ru, Евгений Тишковец рассказал о редкой алмазной пыли в небе над Москвой. По словам метеоролога, эксперты называют такое явление "ледяные иглы". Его можно заметить по ярким вспышкам, которые возникают, когда крошечные кристаллы отражают свет.