Во Владивостоке из-за аномального холода треснул мост

Во Владивостоке из-за морозов треснул мост. Фото: Instagram dps_vl.

Утром 26 декабря на мосту во Владивостоке появилась трещина шириной во всю проезжую часть. Как уже сообщалось на kp.ru, трещину заметили автомобилисты. Фото пугающей трещины, которая пересекает мост поперек, появилось в социальных сетях. На место выехал вице-мэр Николай Зайцев и специалисты управления дорог и благоустройства вместе с сотрудниками компании «Гипростроймост».

Эксперты установили, что деформационный шов моста разошелся из-за аномальных морозов. Тем не менее движение на мосту не закрыли, специалисты будут наблюдать за швом.

«Угрозы разрушения нет. Конструктивные элементы моста в норме, опорные части находятся в штатном положении. Никаких разрушений и деформаций влияющих на надежность сооружения не выявлено», - сообщили в мэрии Владивостока.

Местные автомобилисты отнеслись к этой информации настороженно. «Ждем заплутавшего большегруза и эпичное крушение», - пишут они в соцсетях.

Вот несколько похожих историй. В Тольятти в июле 2021 года деформировался новый мост. В Белоруссии расплавился от жары и треснул мост-путепровод. А в Киеве в 2019 через день после торжественного открытия треснул стеклянный мост для пешеходов и велосипедистов.