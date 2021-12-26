В МИД РФ рассказали, что сроки и формат заседания Совета Россия - НАТО прорабатываются

В Москве прорабатывают различные аспекты готовящегося заседания Совета Россия – НАТО Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сроки, формат и состав делегаций заседания Совета Россия – НАТО находятся на стадии проработки, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко в воскресенье, 26 декабря.

По его словам, Москва находит принципиально важным, чтобы в заседании принимали участие высокопоставленные военнослужащие.

"Поскольку речь идет о вопросах военной безопасности, принципиально важно, чтобы в заседании СРН приняли участие высокопоставленные военные", - констатировал Грушко.

Как ранее писал сайт kp.ru, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил о предложении провести заседание Совета Россия - НАТО в начале 2022 года.

"Мы готовы к содержательному диалогу с Россией, я намерен призвать к проведению встречи Совета Россия - НАТО как можно скорее в новом году", - подчеркнул Столтенберг.

Напомним, официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова подтвердила, что Москва получила предложение от Североатлантического альянса о проведении встречи Совета Россия - НАТО в январе 2022 года.