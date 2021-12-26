В России выявлено минимальное число заражений коронавирусом за три месяца

Число заражений коронавирусом в России снижается Фото: Иван МАКЕЕВ

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что за минувшие сутки в России зафиксировано 23 721 случай COVID-19. Это минимальное количество с 29 сентября 2021 года. С начала пандемии было выявлено 10 392 020 случаев.

По данным на 26 декабря 2021 года, лидером по заболеваемости стала Москва, где за сутки заболели 2180 человек. Вторым идет Санкт-Петербург с 1851 случаем заражений. Тройку замыкает Московская область — 1565 случаев.

Кроме того, медики зафиксировали 968 летальных исходов. Еще 37 285 человек выписали из больницы после болезни. Суммарное число смертей с начала пандемии достигло 304 218, а выздоровлений – 9 259 771.

Как ранее писал сайт kp.ru, Минздрав прокомментировал заражения штаммом коронавируса "омикрон" внутри России. По информации ведомства, все случаи заболевания этим вариантом COVID-19 являются завозными.