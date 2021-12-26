Путин рассказал, что будет, если НАТО снова не услышит Россию

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин ответил на вопрос о реакции Москвы на возможной отказ НАТО предоставлять России гарантии безопасности.

В эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" глава государства заявил, что если Североатлантический альянс снова не услышит голос Москвы, то обязательно последует ответ. Каким он будет, решится по итогам консультаций с военными экспертами, уточнил российский лидер.

"Он может быть самым разным. Это зависит от тех предложений, которые сделают мне наши военные эксперты", - констатировал Путин.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров России с НАТО и США о гарантиях безопасности. Всего было создано два документа, переведенные на несколько языков.

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Соединенные Штаты Америки сами проявили готовность обсуждать гарантии безопасности с РФ.