Путин заявил, что надеется достичь дипломатического результата в работе с НАТО

Путин заявил, что надеется на достижение дипломатического результата в работе с НАТО. Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в работе с НАТО надеется на достижение дипломатического результата. Об этом он сказал в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», отвечая на вопрос ведущего программы Павла Зарубина.

«Мы это сделали для того, чтобы достичь дипломатического переговорного результата, закрепленного, как я уже говорил, юридически, в рамках тех документов, которые мы предложили. Мы будем стремиться именно к этому», – сказал Путин.

Также глава государства заявил, что если Североатлантический альянс снова не услышит голос Москвы, то обязательно последует ответ. Каким он будет, решится по итогам консультаций с военными экспертами.

Ранее на kp.ru сообщалось: в МИД РФ рассказали, что сроки и формат заседания Совета Россия - НАТО прорабатываются.

Сообщалось также о 13 задачах, которые президент РФ Путин поставил российскому правительству на 2022 год.