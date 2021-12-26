Аналитик Бирюков ожидает, что российская валюта укрепится до 65 рублей за доллар в 2022 году

Рубль имеет хорошие шансы укрепиться к доллару в 2022 году Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Курс рубля должен укрепиться в 2022 года, спрогнозировал старший аналитик УК "Альфа-Капитал" Максим Бирюков. Его мнение приводит "Российская газета".

По его словам, об этом свидетельствуют множество факторов, в том числе рост цен на экспортируемые товары из России, особенно газ и нефть, меры Центробанка по сдерживанию инфляции, золотовалютный резерв страны и крайне низкий внешний долг.

"Фундаментально обоснованным можно считать уровень курса USR/UR 65-70, - озвучил прогноз специалист. - В случае возникновения волны carry trade в следующем году возможен и более низкий курс".

Carry trade — одна из стратегий действий инвесторов на фондовом и валютном рынке. Стратегия проста. Инвесторы занимают доллары для покупки рублевых активов.

Бирюков уточнил, что помешать укреплению рубля могут только санкции против страны. Эксперт отметил, что даже просто сообщения СМИ о возможности новых мер против российской экономики оказывают негативное влияние на рубль.

Как ранее писал сайт kp.ru, ноябрь и декабрь исторически являются худшими месяцами для рубля. Причин в основном три: высокий спрос на импортные товары перед Новым годом, пик бюджетных расходов, а также окончание финансового года, когда бизнес рассчитывается с иностранными партнерами.