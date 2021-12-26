Хуснуллин считает, что лучше развивать существующие города, чем строить новые

Марат Хуснуллин Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вице-премьер России Марат Хуснуллин выразил мнение, что лучше развивать уже существующие российские города, чем строить новые, так как это даст меньшую нагрузку на инфраструктуру.

"На мой взгляд, нужно не дополнительные мегаполисы строить, а благоустраивать те, которые есть, - заявил зампредседателя правительства РФ в интервью ТАСС. - Любой новый масштабный проект - это колоссальная нагрузка на инфраструктуру".

По его словам, хороший потенциал для дальнейшего развития есть у Братска, а также у якутского Нерюнгри, куда приезжают на вахту жители многих регионов России.

"Поэтому тема новых городов требует детальной проработки", - заключил Хуснуллин.

Как ранее писал сайт kp.ru, министр обороны России Сергей Шойгу предложил построить в Сибири несколько городов-миллионников.

Министр обороны считает, что таким образом можно сформировать сеть научно-промышленных центров.

"Я считаю, что нам необходимо в Сибири построить три, а лучше пять крупных центров - научно-промышленных, экономических. А проще говоря – городов с население 300-500 тысяч, а лучше – миллион, - заявил Шойгу. - И сделать их не просто "вот, мы хотим здесь город построить" и столицу сюда перенести, а сделать их конкретно направленными на ту, или иную сферу нашей деятельности".