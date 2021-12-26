Федерация фигурного катания России огласила состав сборной на чемпионат Европы

Камила Валиева представит Россию на чемпионате Европы - 2022 в Таллине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Федерации фигурного катания на коньках России огласила состав национальной команды на чемпионат Европы по фигурному катанию в Таллине, который пройдет с 10 по 16 января 2022 года, сообщает "КП-Спорт".

В основную тройку среди женщин включили Камилу Валиеву, Александру Трусову и Анну Щербакову. Чемпионка мира Елизавета Туктамышева осталась в числе запасных.

Среди мужчин Россию на главном континентальном турнире представят Михаил Коляда, Марк Кондратюк и Евгений Семененко. Бронзовый призер чемпионата России Андрей Мозалев оказался только на подмене на случай, если кто-то из основной тройки не сможет принять участие в сореваниях.

В парах честь сборной России будут отстаивать Александр Галлямов и Анастасия Мишина, Дмитрий Козловский и Александра Бойкова, Владимир Морозов и Евгения Тарасова.

Три российские пары в танцах в Таллине будут выглядеть следующим образом: Иван Букин и Александра Степанова, Никита Кацалапов Виктория Синицина, и Глеб Смолкин и Диана Дэвис.

Как ранее писал сайт kp.ru, победу по итогам короткой и произвольной программы в женском одиночном катании на чемпионате России в Санкт-Петербурге одержала 15-летняя ученица Этери Тутберидзе Камила Валиева. За оба проката фигуристка получила космические 283,48 балла, что является для нее новым рекордам, однако он не будет засчитан ISU, так как это не международное соревнование, а национальное.