Хуснуллин назвал главную проблему ЖКХ в России

Марат Хуснуллин рассказал, почему сдерживание роста тарифов на ЖКХ может привести к проблемам. Фото: Иван МАКЕЕВ

Вице-премьер правительства РФ Марат Хуснуллин объяснил, почему ограничение роста тарифов на услуги ЖКХ в России может обернуться серьезными проблемами. Он напомнил, что максимально допустимый рост тарифов в РФ – 4 процента в год. По словам Хуснуллина, в среднем российские коммунальщики укладываются в эти тарифы.

«В 2020-м тариф по стране в среднем поднялся на 3,1 процента. Хотя максимально допустимый рост — четыре процента. В отдельных регионах, где реализуются специальные инвестпрограммы, было выше четырех, но это сразу оговаривалось. А в среднем — ниже планки. На 2021-й закладывали рост еще на четыре процента. Думаю, в эти параметры по стране и уложились», - сказал он в интервью ТАСС.

В то же время Марат Хуснуллин назвал ограничение на рост тарифов ЖКХ «очень опасной тенденцией», заявив, что это приводит к уменьшению количества ремонтов.

«Стройматериалы ведь тоже подорожали. И явно не на четыре пункта. Что это означает? Станет меньше ремонтов. Их попросту не за что будет делать. Следовательно, надежность жилого фонда снизится, а изношенность вырастет. Что же тут хорошего?», - объяснил Хуснуллин, отметив, что при росте тарифов ЖКХ не более четырех процентов инфляция в РФ составляет восемь процентов.

«Любая труба стала стоить дороже, металл, краска, цемент… Повторяю, в итоге физически сократится количество ремонтов. Вот и все. ЖКХ — вечная проблемная зона», - резюмировал он.

Также Хуснуллин высказался о том, каких трудовых мигрантов ждут в России. По его словам, предпочитительны русскоговорящие специалисты, которые не будут уклоняться от уплаты налогов и планируют работать в РФ не менее пяти лет.