Вирусолог Гущин заявил, что "омикрон" быстро вытесняет "дельту" в нескольких странах

Вирусолог Владимир Гущин не видит оснований считать штамм "омикрон" "природной вакциной" Фото: REUTERS

Новый штамм коронавируса "омикрон" быстро вытесняет "дельту" в странах, в которых получил широкое распространение. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявил глава лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра имени Гамалеи Владимир Гущин.

"По Дании, Норвегии, Великобритании, США мы видим, что "омикрон" очень быстро начинает вытеснять "дельту", - констатировал Гущин.

По его словам, он не видит никаких подтверждений предположению, что мутировавший штамм может оказаться "природной вакциной".

Как ранее писал сайт kp.ru, вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Петр Чумаков выразил мнение, что омикрон-штамм способен стать "природной вакциной" от коронавируса. Он предположил, что люди, переболевшие новым штаммом, станут устойчивы к любой коронавирусной инфекции.