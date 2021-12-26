МЧС Москвы экстренно предупреждает о метели и снежных заносах 26 декабря 2021 года

Сильный снег, метель, ветер и гололедица придут к москвичам после 15.00 в воскресенье 26 декабря. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Снегопад, метель, сильный ветер, гололедица и снежные заносы – все это свалится на голову москвичам в 15.00 в воскресенье, 26 декабря. О неблагоприятных погодных условиях экстренно предупреждает МЧС Москвы.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 15.00 26 декабря с сохранением до конца текущих суток местами в г. Москве ожидается снег, метель, на дорогах снежные заносы. Порывы ветра до 17 м/с. Гололедица», - говорится в экстренном сообщении ведомства.

МЧС дало рекомендации для автомобилистов и пешеходов. Тем, кто в это время будет находиться за рулем транспортного средства, рекомендуется снизить скорость и увеличить дистанцию. Также рекомендуется по возможности не перестраиваться, не обгонять и не опережать другие автомобили и парковаться подальше от деревьев.

Пешеходам советуют обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не оставлять детей без присмотра и не искать укрытия под деревьями.

О метели 26 декабря предупредил жителей Москвы и синоптик Евгений Тишковец, как уже сообщалось на сайте kp.ru.