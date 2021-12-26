Сенатор Цеков заявил, что ЕС не вправе требовать от России возмещения ущерба за импортозамещение

Сергей Цеков / Фото: Совет Федерации Федерального Собрания РФ

У Евросоюза нет ни юридического, ни морального права требовать от России компенсации ущерба от программы импортозамещения. Об этом заявил РИА Новости член международного комитета Совфеда Сергей Цеков в воскресенье, 26 декабря 2021 года.

"Если они в рамках политики санкций отказались поставлять нам продукцию, мы вправе производить ее сами", - подчеркнул Цеков.

Более того, Запад сам должен возместить России "около триллиона долларов за те потери, которые мы понесли из-за санкций", подчеркнул сенатор.

Как ранее писал сайт kp.ru, Евросоюз обратился во Всемирную торговую организацию (ВТО) с претензиями к России на общую сумму в 290 миллиардов евро за политику импортозамещения.

Независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов выразил уверенность, что жалоба европейских стран не подкреплена какими-либо нормами ВТО, запрещающими поддерживать своих производителей.

Напомним, инициатива принадлежит США, которые заявили, что намерены использовать средства и механизмы ВТО, чтобы привлечь Россию к ответственности за якобы допущенные нашей страной нарушения в сфере торговли.