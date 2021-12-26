Умер Каролос Папульяс, бывший президент Греции

Каролос Папульяс

Умер Каролос Папульяс, занимавший пост президента Греции с 2005 по 2015 годы. Он скончался в возрасте 92 лет. О смерти политика сообщило Афинское Македонское агентство новостей.

Каролос Папульяс родился 4 июня 1929 года в Янине. Окончил юридический факультет Афинского университета. Доктор юридических наук.

Дважды занимал пост министра иностранных дел страны - с 1985 по 1989 годы и с 1993 по 1996 годы. Состоял в политической партии "Всегреческое социалистическое движение".

Каролос Папульяс два раза избирался на пост главы государства в Греции. Во время второго президентского срок Каролос Папульяс принял решение распустить парламент в связи с тем, что ни одна политическая сила так и не заручилась поддержкой половины народных избранников.