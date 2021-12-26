Песков объяснил эмоциональность Путина при ответе на вопрос об Украине

Владимир Путин Фото: REUTERS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил эмоциональный ответ Владимира Путина на вопрос об Украине на ежегодной пресс-конференции, которая состоялась в четверг, 23 декабря.

Официальный представитель Кремля в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" заявил, что Путин всегда эмоционален, когда говорит о национальных интересах.

"Каждый раз, когда президент говорит о национальных интересах страны, о безопасности страны, он всегда эмоционален, что, однако, не делает его формулировки менее исчерпывающими", - подчеркнул Песков.

Как ранее писал сайт kp.ru, в ходе большой пресс-конференции российский лидер заявил, что выстроить добрососедские отношения с Украиной при сегодняшней киевской власти невозможно.

Также Путин пристыдил украинских военных за стрельбу по Донбассу, в котором проживают такие же граждане Украины.

"Как они отдают приказы стрелять по Донбассу в ежедневном режиме? У нас же были договоренности о том, что приказ на ответный огонь может отдать только вышестоящий руководитель, вплоть до министерства", - заявил президент.