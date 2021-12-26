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Политика26 декабря 2021 11:55

Песков считает, что запуск "Циркона" сделает ноты России более убедительными

Пресс-секретарь президента РФ прокомментировал запуск сверхзвуковой ракеты
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Фото: REUTERS

Запуск сверхзвуковой ракеты "Циркон" должен сделать ноты России более убедительными, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" в эфире телеканала "Россия 1".

"Будем надеяться ноты таким образом становятся более убедительными", - ответил Песков на вопрос журналиста о запуске "Циркона".

Напомним, президент России Владимир Путин сообщил, что в пятницу, 23 декабря, состоялся залповый пуск новейших гиперзвуковых ракет "Циркон". Он был произведен рано утром, рассказал глава государства в ходе совместного заседания Госсовета и совета по науке и образованию.

Как ранее писал сайт kp.ru, обозреватель журнала National Interest Марк Эпископос заявил, что новейшая российская ракета «Циркон» способна уничтожить авианосную ударную группу ВМС США, прозванную «ковчегом демократии»