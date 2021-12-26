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Политика26 декабря 2021 11:55

Песков заявил о налаживании «очень хорошего диалога» между Путиным и Байденом

Пресс-секретарь президента РФ заявил, что у Путина наладился конструктивный диалог с Байденом
Мария ПАВЛОВА
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Песков заявил о конструктивном диалоге между Путиным и Байденом.

Песков заявил о конструктивном диалоге между Путиным и Байденом.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин и Байден сумели наладить «очень хороший диалог» между собой. Так он сказал в интервью Владимиру Соловьеву в программе «Москва.Кремль.Путин» на телеканале «Россия 1».

«То есть, когда они говорят, они абсолютно конструктивно и очень по-деловому, и очень уважительно излагают друг другу те моменты, по которым наши точки зрения расходятся диаметрально», – сказал Песков.