Песков назвал Путина настоящим гроссмейстером Фото: REUTERS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин просчитывает ходы наперед, как гроссмейстер.

- Владимир Путин просчитывает не один ход вперед, как настоящий гроссмейстер, - рассказал представитель Кремля, отвечая на вопрос Владимира Соловьева, просчитывает ли Россия шаги ЕС и США. Кадры показали в программе "Москва.Кремль.Путин" на телеканале "Россия 1".

Также он добавил, что Владимир Путин не боится отвечать на любые вопросы, он выходит к прессе, чтобы они были заданы, заявил Песков.

- Для него вообще нет такой проблемы, он прекрасно отвечает на все вопросы, он выходит на пресс-конференцию чтобы услышать эти вопросы, - сказал Песков.

Накануне сообщалось, что российская сторона намерена в январе 2022 года получить от Соединенных Штатов конкретные ответы на предложения по гарантиям безопасности, предложенные МИД РФ.