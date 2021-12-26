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Политика26 декабря 2021 11:59

Песков назвал Путина настоящим гроссмейстером

По мнению пресс-секретаря российского лидера, глава государства просчитывает ходы наперед
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
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Песков назвал Путина настоящим гроссмейстером

Песков назвал Путина настоящим гроссмейстером

Фото: REUTERS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин просчитывает ходы наперед, как гроссмейстер.

- Владимир Путин просчитывает не один ход вперед, как настоящий гроссмейстер, - рассказал представитель Кремля, отвечая на вопрос Владимира Соловьева, просчитывает ли Россия шаги ЕС и США. Кадры показали в программе "Москва.Кремль.Путин" на телеканале "Россия 1".

Также он добавил, что Владимир Путин не боится отвечать на любые вопросы, он выходит к прессе, чтобы они были заданы, заявил Песков.

- Для него вообще нет такой проблемы, он прекрасно отвечает на все вопросы, он выходит на пресс-конференцию чтобы услышать эти вопросы, - сказал Песков.

Накануне сообщалось, что российская сторона намерена в январе 2022 года получить от Соединенных Штатов конкретные ответы на предложения по гарантиям безопасности, предложенные МИД РФ.