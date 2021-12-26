Песков объяснил, что "Новую газету" забыли аккредитовать на пресс-конференцию Путина

Дмитрий Песков Фото: REUTERS

"Новая газета" не была аккредитована на ежегодную пресс-конференцию президента России Владимира Путина из-за человеческого фактора, рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в воскресенье, 26 декабря 2021 года.

"На самом деле просто забыли, - уточнил пресс-секретарь российского лидера в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1". - Может быть, неправильно с моей стороны это так признавать, но действительно мы забыли им позвонить".

Как ранее писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин отвечал на вопросы журналистов в рамках традиционной пресс-конференции больше четырех часов.

Аккредитацию на мероприятие получили 507 журналистов, в то время как ранее на пресс-конференцию допускали около 1 тысячи представителей СМИ. Количественные изменения связывают с профилактикой распространения коронавируса.