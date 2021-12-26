Власти Бельгии закрыли кинотеатры и новогодние базары из-за коронавируса

В Бельгии ввели новые ограничения из-за коронавируса Фото: Иван МАКЕЕВ

В Бельгии с 26 декабря вступили в силу новые антиковидные ограничения, согласно которым должны прекратить работу новогодние базары, кинотеатры, театры, концертные залы и иные развлекательные учреждения.

Как сообщает ТАСС, предприниматели выразили недовольство такой мерой, так как традиционно на предновогодние и праздничные дни приходится существенная часть зимней выручки.

"Мы все понесли финансовые потери и рассчитываем на компенсации, без которых нам будет очень непросто начать работу в следующем году", - рассказал журналистам бельгийский ресторатор Жерар Меске.

Вместе с тем, не все учреждения исполнили распоряжение бельгийских властей. Некоторые продолжили работу, в том числе кинотеатры "Ле Галери", "Кинограф" и "Палас-э-Вандом". Официальной реакции властей на игнорирование прямого запрета пока не последовало.

Как ранее писал сайт kp.ru, Новый штамм коронавируса "омикрон" стал доминирующим в Бельгии. Ученые заявили, что на "омикрон" в субботу, 25 декабря, пришлось столько же заражений, сколько и на дельту.