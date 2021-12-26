Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-5°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество26 декабря 2021 13:11

Правительство России выделило на премии силовикам 1,3 миллиарда рублей

Благодаря этому каждый сотрудник ведомства получит премию размером как минимум в 2 тысячи рублей
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
Комментарии (9)Комментарии (9)(9)
Правительство РФ выделило на премии силовикам 1,3 миллиарда рублей

Правительство РФ выделило на премии силовикам 1,3 миллиарда рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Правительство РФ направило 1,3 миллиарда рублей для премирования сотрудников МВД. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

благодаря такой мере каждый сотрудник ведомства получит премию в размере как минимум в 2 тысячи рублей.

- Выделить в 2021 году МВД России на выплату денежного довольствия в целях материального стимулирования сотрудников МВД бюджетные ассигнования в размере 1 353 510 тысяч рублей из резервного фонда правительства РФ, - говорится в документе, который цитирует ФАН.

Ранее сайт kp.ru писал, что с 1 октября 2021 года в силу вступил ряд законов, согласно которым у некоторых россиян вырастут оклады. В частности, речь идет о военнослужащих, полицейских, таможенниках, пожарных, сотрудников системы исполнения наказаний, некоторых работников Фельдъегерской службы. Оклады в 2021 году выросли на 3,7%.