Депутат Делягин предупредил о рисках нападения Украины на Крым, Ростов-на-Дону, Белгород и Брянск Фото: Александр КОЦ

Депутат Государственной думы от партии "Справедливая Россия - За правду" Михаил Делягин считает, что у нестабильная обстановка на Украине может спровоцировать власти страны к нападению на несколько российских приграничных регионов в начале 2022 года.

В качестве примера он привет такие территории российского государства как полуостров Крым, о "возвращении" которого постоянно мечтают на Украине, а также города Ростов-на-Дону, Белгород и Брянск.

- Есть реальная угроза нападения на Россию, их (украинцев) к этому готовят, но они не очень этого хотят. ... Их к этому толкает очень сильно Запад, - заявил парламентарий во время эфира на своем Youtube-канале.

Делягин также добавил, что к агрессивным действиям украинское руководство может подталкивать "ситуация абсолютной беспросветности" в своем государстве.

Что касается российской стороны, то в Кремле неоднократно заявляли, что не намерены ни на кого нападать. А когда речь идет о перемещении российских войск, то соседям не стоит паниковать - российские военные перемещаются исключительно на территории своей страны и не представляют ни для кого угрозы.