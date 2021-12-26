Синоптик Тишковец предупредил москвичей о морозе в новогоднюю ночь Фото: Иван МАКЕЕВ

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что в Центральную часть России вновь придут морозы.

По словам метеоролога, минимальная температура на следующей неделе опустится до -20 градусов, она ожидает москвичей в ночь на среду, 29 декабря 2021 года.

Что касается погоды на 31 декабря и прогноза на новогоднюю ночь, то в эти дни температура воздуха в российской столице будет -6 градусов, а 1 января столбик термометра будет показывать значения около нуля.

- Последняя неделя в Центральной России начнется с усиления морозов. В тыл североатлантического циклона будут прорываться разрозненные массивы снеговых облаков и порции более холодного воздуха полярного происхождения, - рассказал синоптик Тишковец РИА Новости.

Ранее начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин рассказал, какая погода ждет москвичей в новогодние праздники и саму новогоднюю ночь. Свой прогноз он рассказал в эфире Радио "Комсомольская правда". По словам эксперта, в Москве и области в конце декабря будет неустойчивая погода. Это обусловлено тем, что один циклон будет смещаться другим циклоном.