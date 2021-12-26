Отец 9-летней студентки МГУ Алисы Тепляковой счел неэтичным предложение члена СПЧ о приостановке обучения

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Отец 9-летней студентки МГУ Евгений Тепляков заявил, что член СПЧ Александр Асмолов своим заявлением с рекомендацией о приостановке учёбы Алисы в университете поступил неэтично.

- С точки зрения действующего законодательства, Асмолов не имеет никакого права выступать ни с каким заявлением по поводу нашего ребёнка. Мало того, что он его никогда не видел и с ним не пересекался, так это ещё и нарушение персональных данных, и просто неэтично, - заявил папа девочки в беседе с РЕН ТВ.

Тепляков также добавил, что "любые диагнозы и заключения возможны только после соответствующей процедуры".

Ранее сообщалось, что член Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ отметил, что если Алиса Теплякова продолжит обучение в высшем учебном заведении, то это грозит привести к психотравматическим последствиям для самой девочки. По мнению Асмолова, вся эта идея с учебой малышки выглядит как "опасный эксперимент" и нарушает конвенцию по правам ребенка.

Мать девочки тоже отреагировала на слова Асмолова. На страничке в ЖЖ она написала: "Уважаемый господин Асмолов! А вы всем детям, которых травят в образовательном учреждении за то, что они отличаются, советуете оттуда уйти?".

Незадолго до этого стало известно, что отец Алисы устроил потасовку в вузе. Причиной такого поведению стала двойка дочки за экзамен. Представители вуза и отец юной студентки Евгений Тепляков рассказали kp.ru свои версии происходящего.