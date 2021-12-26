В МВД рассказали, как защитить квартиру от воров в новогодние праздники

В МВД рассказали, как уберечь квартиру от домушников, если вы будете встречать Новый год не дома. Фото: Наталия НЕЧАЕВА

Простые правила для тех, кто собирается провести новогоднюю ночь не дома и хочет защитить жилище от воров, напомнил полковник милиции в отставке, член экспертно-правового совета Главного управления МВД России по г.Москве Евгений Черноусов. О них он рассказал в эфире радио «Комсомольская правда».

Самым эффективным способом уберечься от квартирной кражи Черноусов назвал сигнализацию.

-Когда есть сигнализация, на пульт, это практически стопроцентная гарантия, что квартирной кражи у вас никогда не будет, - отметил эксперт.

Перед тем, как уйти из квартиры, Евгений Черноусов посоветовал проверить, закрыты ли балконные двери, а на первом этаже проверить окна и форточки. Также эксперт посоветовал предупредить кого-либо из соседей, что вы уезжаете попросить их вызвать полицию, если они заметят что-то подозрительное.

- Я имею в виду хороших соседей, - уточнил эксперт.

Черноусов не считает, что домушников можно отпугнуть, оставив в пустой квартире включенным свет или сделав погромче радио. Но советует установить на дверь дополнительные замки.

-Если вот у вас дверь и там один замок - это плохо. А если у вас три замка - уже больше гарантий, что могут не взломать вашу квартиру, поскольку тут сложности возникают. Вот это тоже важно, - отметил он.

Вот здесь на kp.ru читайте, в какой одежде нужно встречать год Водяного Тигра и о чем говорят новогодние приметы.