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Здоровье26 декабря 2021 15:02

Доктор Мясников рассказал, как защититься от следующей волны коронавируса

Доктор Мясников заявил, что вакцина может защитить переболевших коронавирусом от "омикрона"
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
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Доктор Мясников рассказал, как защититься от следующей волны коронавируса

Доктор Мясников рассказал, как защититься от следующей волны коронавируса

Фото: Ксения Высотина

Российский врач, известный доктор и телеведущий Александр Мясников заявил, что пациенты, которые уже переболели коронавирусом, могут получить еще более сильную защиту от инфекции после вакцинации. Об этом он написал в своем посте в телеграм-канале.

Специалист полагает, что организм начинает вырабатывать иммунитет только через три недели после получения второго компонента. Примерно через такой же период происходит увеличение количества антител после ревакцинации.

- С учетом того, что рост (заболевших ковидом) может начаться уже в феврале, особенно медлить не стоит, - написал врач, призывая россиян привиться от covid-19 и защитить себя и близких.

Накануне врач-терапевт, токсиколог Алексей Водовозов заявлял, что гибридный иммунитет может повысить защиту организма от омикрон-штамма коронавирусной инфекции. Под понятием гибридный иммунитет он подразумевает комбинацию иммунитета от перенесенного заболевания и после введения вакцины.