Врач предупредил об опасных подарках для детей на Новый год Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению депздрава Москвы Андрей Тяжельников призвал тщательно выбирать игрушки для подарка детям.

По словам эксперта, у некачественных товаров может быть резких запах. Также, если речь идет о маленьких детках, то лучше воздержаться от покупки конструкторов с мелкими деталями, поскольку малыши могут случайно их проглотить.

Также он посоветовал россиянам с осторожностью относиться к детским наборам для опытов. Сами по себе содержащиеся в них вещества не опасны, но если их использовать не по инструкции, могут быть неприятные последствия.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что подарить ребенку на Новый год. Так, в качестве варианта можно подумать о покупке приставки или гироскутера. Если у вашего ребенка есть хобби, то стоит задуматься о подарке, который поможет ему расти в этом направлении. Ведь психологи говорят, все творческие начинания стоит растить в детях чуть ли не с рождения.