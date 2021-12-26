Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-8°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика26 декабря 2021 15:36

Американский профессор обратился к Западу: Россия сверхдержава, а не упадочная страна

Он призвал осознать это "российский упадок" - миф
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
Комментарии (39)Комментарии (39)(39)
Американский профессор обратился к Западу: Россия сверхдержава, а не упадочная страна

Американский профессор обратился к Западу: Россия сверхдержава, а не упадочная страна

Фото: Александр КОЦ

Американский профессор Колледжа Макалестера (штат Миннесота) Эндрю Летем заявил, что Россия - сверхдержава и она не является страной в упадке, как ее часто любит характеризовать западная пресса. Об этом он написал в статье для газеты The Hill.

Эксперт отмечает, что "сообщения об упадке России сильно преувеличены".

- "Сказки о крахе России распространяются с удивительным постоянством с момента распада СССР. После падения с пьедестала сверхдержавы, государство-преемник Советского Союза регулярно характеризовалось как "угасающая держава", "бывшая держава" и "держава в упадке", - пишет в публикации профессор.

Политолог критикует такие характеристики, поскольку они сильно вводят в заблуждение и порождают миф о российском упадке.

Летем также обращается с призывом к Соединённым Штатам, чтобы те наконец поняли, что сейчас мир существует в "эпоху многополярного соперничества сверхдержав".