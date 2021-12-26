Главнокомандующий ВСУ: Женщины на Украине будут уходить на сборы в армию по желанию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявил, тчто на данный момент речи о призыве или обязательной мобилизации женщин в стране в армию не идет.

По его словам, женщины и девушки смогут пойти на сборы в армию, но только по собственному желанию. Об этом украинский главнокомандующий написал в посте на странице в Фейсбуке.

- Вооруженные Силы просто будут знать, какие специалисты есть в стране, и смогут встать на защиту государства, - объяснился Залужный. Также он добавил, что соответствующий приказ является лишь шагом навстречу тем украинкам, которые хотят служить в армии.

Ранее сообщалось, что на Украине на воинский учет поставят беременных и женщин, у которых есть маленькие дети. Речь идет в первую очередь о женщинах, имеющих воинские специальности или профессии, родственные таковым.