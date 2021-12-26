Правительство России одобрило изменения о таможенном регулировании Фото: Алексей БУЛАТОВ

Правительство России одобрило проект федерального закона, согласно которому теперь акты в сфере таможенного регулирования смогут вступать в силу ранее чем через 30 дней после их официального опубликования. Об этом говорится в сообщении на сайте кабмина.

- Одобрить проект федерального закона "О внесении изменения в статью 6 Федерального закона "О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу РФ в установленном порядке, - говорится в сообщении.

Отмечается, что это необходимо для оперативного реагирования на изменение экономической и внешнеторговой рыночной конъюнктуры.

Напомним, все коммерческие партии товаров, перевозимые через границу страны, подлежат таможенному контролю. Перемещение грузов осуществляется с соблюдением нормативных требований. Основным правилом таможенного оформления является предоставление корректных и достоверных сведений о товаре.

С начала 2021 года в России начали действовать новые правила интернет-покупок. Норма беспошлинного ввоза снизилась. Поэтому риск попасть на уплату пошлины повысился.