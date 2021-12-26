Президент Чехии заявил об ухудшении ситуации в мире после капитуляции НАТО в Афганистане Фото: REUTERS

Ситуация в мире ухудшилась после того, как произошла капитуляции НАТО в Афганистане, в результате чего к власти в этой стране снова пришло движение "Талибан"*. С таким заявлением в это воскресенье в обращении к согражданам выступил президент Чехии Милош Земан.

- Международная ситуация с точки зрения безопасности ухудшилась после капитуляции НАТО в Афганистане ... Этот "афганский Мюнхен" ...это усиливает риск в Европе новых террористических атак, подобных атакам на нью-йоркских "близнецов", которые организовал именно "Талибан"*, - сказал Земан.

В августе этого года талибы* активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, вошли в Кабул и объявили о завершении войны. После этого из аэропорта Кабула началась массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев.

В результате в ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.

Позже американский президент Джо Байден заявлял, что решение США о выводе войск из Афганистана было правильным. Он отметил, что власти Афганистана должны самостоятельно "сражаться за свою страну". Он подчеркнул, что Вашингтон обеспечит поддержку Кабулу силами военной авиации.

*Запрещенная в России террористическая организация