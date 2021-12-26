Daily Express: Британия эвакуирует своих военных из Украины в случае "вторжения" России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Великобритания готовится эвакуировать с территории Украины своих военных в случае обострения ситуации на границе и "вторжения России". Об этом пишет газета Daily Express.

По данным издания, командующие ВС Британии уже составили планы действий в чрезвычайных ситуациях.

- Военное руководство должно провести всеобъемлющий "обзор" (британской учебной миссии) Orbital, чтобы гарантировать, что весь персонал Соединенного Королевства может быть безопасно выведен, - говорится в сообщении газеты.

Напомним, что касается российской стороны, то в Кремле уже неоднократно заявляли, что не намерены ни на кого нападать, в том числе "вторгаться" на Украину. А когда речь идет о перемещении российских войск, то соседям не стоит паниковать - российские военные перемещаются исключительно на территории своей страны и не представляют ни для кого угрозы.