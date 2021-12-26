Кадыров заявил, что пока не думал, пойдет ли он на новый срок главы региона Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что еще не думал о том, пойдет ли он на новый срок. По его словам, для того, чтобы принять это решение еще есть время. Об этом он рассказал на ежегодной пресс-конференции.

- У нас в запасе еще есть время. Я пока об этом не думаю. В любом случае, полагаю, будет только благое для народа, - сказал Кадыров, отвечая на вопрос о возможности его выдвижения на пост главы региона на очередной срок.

Летом 2021 года российский президент Владимир Путин предложил Рамзану Кадырову пойти на выборы главы Чечни на новый срок. Глава государства пожелал политику успехов на предстоящих выборах.

Как писал сайт kp.ru, ранее действующий глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что является «пехотинцем» президента России и с гордостью выполняет возложенные на руководителя региона обязанности.