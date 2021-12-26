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Происшествия26 декабря 2021 18:14

Видео эвакуации людей из ТЦ "Метрополис" в Москве появилось в сети

В настоящее время люди начали возвращаться с улицы обратно
Андрей ЧЕРНЕНКО
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Видео эвакуации людей из ТЦ "Метрополис" в Москве появилось в сети

Видео эвакуации людей из ТЦ "Метрополис" в Москве появилось в сети

Фото: принтскрин видео.

В московском ТЦ "Метрополис" объявлена эвакуация из-за посетителя, который начал кричать о "бомбе".

По данным ГУМВД, неизвестный пытался похитить товар, а при попытке его задержать показал охранникам похожий на гранату предмет и скрылся. Пострадавших нет.

На кадрах, снятых очевидцами, видно, как часть посетителей выбегают из торгового центра на улицу. Подробности произошедшего уточняются. На месте работают сотрудники полиции

СМИ сообщают, что в настоящее время люди начали возвращаться с улицы обратно.

Ранее сайт KP.ru рассказывал, что посетителей торгового центра в Пскове эвакуировали из-за возможного возгорания. Посетители почувствовали запах дыма на первом этаже торгового комплекса, после этого прозвучала пожарная сигнализация с просьбой покинуть помещение до приезда пожарной службы.