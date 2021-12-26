Опрос: около 39% россиян признались в нелюбви к новогодним корпоративам Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Аналитики сервиса Superjob рассказали, что 39% россиян признались в нелюбви к новогодним корпоративам.

При этом, 13% опрошенных готовы к любому его формату, 12% назвали лучшим вариантом вечер в кафе или ресторане. Еще 6% хотели бы отметить Новый год участвуя в тимбилдинге или квесте, за городом на природе - 5%, передает "Газета.ru".

Специалисты отметили, что женщины чаще высказывались за проведение корпоратива, чем мужчины.

Ранее социальный психолог Алексей Рощин дал советы, как провести корпоративное мероприятие без происшествий и скандалов. Прежде всего, руководству стоит помнить, что нужно постоянно присматривать за сотрудниками.

- Если происходит происшествие, то оно бросает тень на репутацию компании. Так что стоит держать руку на пульсе, - пояснил специалист.

Сайт KP.ru рассказывал, что руководитель одного из проектов телеканала "Пятница" обвиняется в изнасиловании. Гостья мероприятия продакшн-студии заявила , что мужчина ворвался к ней в туалетную кабинку