Кинорежиссёр Сокуров отказался комментировать слова Кадырова про его спор с Путиным Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Кинорежиссёр Александр Сокуров не стал комментировать слова главы Чечни Рамзана Кадырова относительно спора режиссёра с российским президентом Владимиром Путиным.

Он считает, что теперь не стоит возвращаться к этой теме, это "неправильно".

- Я не хочу комментировать эту тему - все, что я мог сказать по этому поводу, я уже сказал… Считаю неправильным возвращаться к этой теме вновь, - рассказал Сокуров РИА Новости.

Напомним, ранее Сокуров выступил с целым рядом настоящих обвинений. Он призывал "думать о России", обвинил власть в том, что она вместо этого содержит на российском "довольствии" Белоруссию, Южную Осетию, Абхазию, помогает Сирии, игнорирует то обстоятельства, что все постсоветские республики "носят национальный характер.

После этого глава Чечни Рамзан Кадыров предложил проверить слова Сокурова о республиках Северного Кавказа "на факт антигосударственного и экстремистского характера".