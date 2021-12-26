Умер Эдуард Дорожкин, бывший шеф-редактор журнала Tatler Фото: Александр ГЛУЗ

Умер Эдуард Дорожкин - бывший шеф-редактор журнала Tatler. Он скончался возрасте 45 лет. О его смерти на странице в Фейсбук сообщила его коллега и основательница PR Bar Аннета Решетова.

- Эдуарда больше нет. И в это невозможно поверить, - написала Решетова в своем посте. В нем же, кроме текста, есть и черно-белое фото с Дорожкиным, которое было сделано осенью этого года.

Причина смерти Дорожина пока официально не сообщается. Много лет своей жизни Эдуард посвятил журналистике и глянцу, отмечает ФАН. Он работал в "Ведомостях", а после ухода из Tatler занимал пост главного редактора газет "На Рублевке Life" и "На Новой Риге Life", пишет "Life.ru".

Ранее сообщалось, что 26 декабря умер Андрей Ярославцев - известный актер озвучки и мастер дубляжа. Ему было 64 года. Причиной смерти, по словам коллег, стал коронавирус.