Президентский фонд выделил 3,5 миллиарда рублей на поддержку культурных инициатив Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Фонд культурных инициатив сразу после регистрации получил около 20 тысяч проектов на сумму чуть меньше 85 миллиардов рублей при бюджете в 3,5 миллиарда.

Сообщается, что на одобренные проекты будет выделено 3 миллиарда 237 миллионов 287 тысяч 249 рублей. Дополнительное софинансирование составило чуть больше 2,4 миллиардов, рассказывают "Новые известия".

Известно, что почти 3,2 миллиардов 3,9 миллиарда поддержат проекты культуры в российских регионах.

Ранее президент России Владимир Путин объявил о создании президентского фонда культурных инициатив.

"Чтобы поддержать проекты в сфере культуры, искусства и творчества, создадим президентский фонд культурных инициатив. Уже в этом году за счет его грантов на конкурсной основе профинансируем более полутора тысяч креативных команд", - заявил он во время выступления с посланием к Федеральному собранию.