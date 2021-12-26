На Каширском шоссе в Москве подросток насмерть разбился на тюбинге об дерево Фото: Олег ЗОЛОТО

Вечером 26 декабря 15-летний подросток насмерть разбился в результате удара о дерево на Каширском шоссе в Москве.

Все произошло, когда парень ехал на тюбинге со спуска с необорудованного склона. Об этом говорится в сообщении прокуратуры Москвы в телеграм-канале.

- От полученных травм 15-летний юноша скончался на месте. Нагатинская межрайонная прокуратура проводит проверку, - говорится в сообщении ведомства.

Незадолго о этой трагедии сообщалось, как о подобном случаев московском районе Митино. 15 января детвора гоняла на ватрушках у Рождественского пруда. Это опушка Митинского лесопарка недалеко от метро «Пятницкое шоссе». Десятилетний парнишка неудачно скатился на тюбе и ударился головой. Очевидцы вызвали скорую помощь, но в результате мальчишка скончался на месте о полученных травм. Горка, с которой катался ребенок, тоже не была оборудована.