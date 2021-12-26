Врачи объяснили, в чем кроется основная опасность переохлаждения и как с ним справиться Фото: Shutterstock

Когда организм замерзает, то в крови резко снижается уровень кислорода, что приводит к необратимым последствиям

Врач анестезиолог-реаниматолог Геннадий Мышков объяснил, к чему приводит переохлаждение организма. Это состояние переживал почти каждый: кто-то промерзал сильнее, а кто-то меньше, но чувство дрожи, которое появляется на улице в мороз как раз свидетельствует о начинающемся переохлаждении. При нем в организме бывает гипоксия.

- Это снижение концентрации кислорода в крови. Почему она вдруг возникает при переохлаждении или снижении температуры? Отрицательное действие низких температур на организм человека проявляется периферическим вазоспазмом – то есть, спазмом сосудов. А уже его последствия – это гипоксия , — пояснил врач в беседе с Пятым каналом.

Распознать вазоспазм можно по белеющей коже, порой конечности могут быть синюшными – это указывает на недостаток кислорода.

В итоге «продукты жизнедеятельности» клеток и углекислота, наоборот, начинают накапливаться и отравлять организм.

- Если наступает переохлаждение, то человек часто зевает. Как раз эти симптомы: адинамичность, зевота, сонливость - указывают на проявления гипоксического состояния центральной нервной системы, — объясняет Мышков.

Если такое происходит, то человеку нужно оказать первую помощь. Прежде всего, попытаться его отогреть и защитить от холода и ветра.

- Дать теплое белье, теплую куртку, носки, варежки, обильное питье. Эти меры помогут избежать гипоксии, — посоветовал врач.

В свою очередь реабилитолог, физиотерапевт Филипп Глубоков объяснил «360», что переохлаждение не обязательно наступает при экстремальных температурах. Достаточно находиться в неподобающей одежде при ветреной погоде и повышенной влажности.

Если выйти на улицу без шапки, то можно получить переохлаждение среднего уха. А короткая куртка и открытая поясница зимой приведут к тому, что человек застудит мышцы поясницы и получит воспаление почек с приступом радикулита.