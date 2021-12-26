Исследование: каждый второй россиянин выступил за сокращение новогодних каникул Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Специалисты портала Myresume.ru провели опрос и выяснили, что половина россиян считает новогодние каникулы слишком длинными.

"49,9% жителей России выступают за то, чтобы сократить выходные дни в начале января. Из них 16,5% достаточно для отдыха 3-4 дня, 14% - неделю, 12,3% - 5-6 дней, 5% - 8-9 дней, еще 2,1% респондентам хватило бы стандартных двух дней", - рассказали в компании изданию "Газета.ru".

При этом 6% участников опроса хотели бы продлить каникулы еще на несколько дней.

Ранее сайт KP.ru рассказывал ,что новогодние каникулы в России предложили продлить на две недели. Считается, что такая мера позволит защитить здоровье россиян на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации, избежать переполнения больниц, замедлить рост заболеваемости и выиграть время для широкого распространения российских вакцин