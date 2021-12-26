Очевидец описал внешность мужчины, угрожавшего гранатой в ТЦ "Метрополис" Фото: принтскрин видео.

Жена одного из сотрудников торгового центра "Метрополис" рассказал, что мужчина, угрожавший гранатой был неславянской внешности.

"Охрана задержала мужчину нерусской внешности на попытке своровать парфюм. Увела его в служебное помещение ТЦ, он почти сразу достал гранату, угрожал тем, что подорвет всех. Дальше началась паника, один из охранников сказал всем бежать и все. Он ничего не говорил при задержании. Спокойно прошел в сопровождении охраны", - сообщила она в беседе с изданием "Газета.ru".

Ранее сообщалось, что в Москве эвакуировали людей из торгового центра "Метрополис" из-за человека с "гранатой".

По данным ГУМВД сотрудником охранной организации был задержан гражданин, который пытался похитить товар. В столичных правоохранительных органах добавили, что в настоящее время на месте работает следственно-оперативная группа. Пострадавших нет.