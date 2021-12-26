Один человек погиб в результате столкновения пяти автомобилей на трассе в Вологодской области

Пять автомобилей столкнулись на трассе в Вологодской области, есть погибший Фото: Олег УКЛАДОВ

В воскресенье, 26 декабря, на 389-м километре трассы М-8 в Грязовецком районе Вологодской области произошла крупная авария с участием пяти машин, в результате погиб один человек.

Как уточнили в пресс-службе областного главка МВД, около 14:15 на трассе «Москва – Архангельск» грузовик МАЗ с полуприцепом выехал на встречную полосу, где столкнулся с легковым автомобилем ВАЗ, потом с двумя автомобилями ГАЗ, а затем с машиной Volkswagen.

«В результате водитель ВАЗа от полученных травм скончался на месте», - говорится в сообщении пресс-службы МВД.

По предварительным данным, водитель грузовика МАЗ мог выехать на полосу встречного движения из-за того, что дорога была скользкой, причем мужчина был трезв. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства ДТП.

Ранее сайт kp.ru писал об аварии в Онгудайском районе республики Алтай, где 25 декабря в результате столкновения двух легковушек погибли пять человек.