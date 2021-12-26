Полиция задержала мужчину, угрожавшего «гранатой» в ТЦ «Метрополис» в Москве

Московские полицейские задержали мужчину, который угрожал «гранатой» в ТЦ «Метрополис» Фото: Иван ВИСЛОВ

К этому часу столичной полиции удалось задержать мужчину, который угрожал «гранатой» в торговом центре «Метрополис», сообщает пресс-служба московского главка МВД. Отмечается, что для того, чтобы установить личность и найти злоумышленника, сотрудникам уголовного розыска понадобилось меньше двух часов, «им оказался гражданин 1974 года рождения».

Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего. Обнаружены ли у подозреваемого при задержании какие-либо опасные предметы, в сообщении не уточняется.

Напомним, как писал сайт kp.ru, вечером в воскресенье, 26 декабря, из торгового центра «Метрополис» на Ленинградском шоссе эвакуировали людей из-за угрозы взрыва. Посетители ТЦ рассказали, как на выходе из магазина косметики охранник попытался остановить мужчину, который пытался украсть товар.

Когда сотрудник охраны предложил подозреваемому пройти с ним для выяснения обстоятельств, неизвестный стал кричать, что у него при себе граната и если его не отпустят, он взорвет ее прямо в торговом центре. В итоге мужчина скрылся. Позже очевидцы описали его внешность.