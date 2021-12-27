Печатные СМИ Украины откажутся от версии на русском языке из-за новых языковых норм

С 16 января 2022 года все газеты и журналы страны должны печатать не менее половины своего тиража на украинском языке, на англоязычные издания это ограничение не распространяется Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С 16 января 2022 года на Украине вступят в силу новые правила, по которым все печатные издания страны должны выпускать на украинском языке не менее половины своего тиража. Однако редакции многих газет и журналов испытывают финансовые трудности, поэтому из-за нововведения они будут вынуждены отказаться от русскоязычной версии.

В газеты издательства «Мега-пресс групп»: «Программка», «Программа ТВ», «Телекурьер» и «Телегид», а также «Комсомольская правда на Украине».

Главный редактор газеты «КП» на Украине» Оксана Богданова заявила изданию «Страна», что редакция «будет действовать в рамках действующего законодательства, которое вступает в силу с 16 января».

«Две версии газеты, и на украинском, и на русском, очень дорого издавать, потому что основные расходы - бумага, печать и реализация. То есть, расходы вырастут в два раза, если делать две версии одновременно», - рассказала она.

Напомним, как писал сайт kp.ru, новые ограничения не касаются СМИ, которые выходят на языках коренных народов Украины, на официальных языках Евросоюза и на английском.