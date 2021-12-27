Названы признаки, которые указывают на низкое качество топлива на АЗС Фото: Олег УКЛАДОВ

Каждый водитель знает, что бензин-бензину рознь. Специалисты дали советы, как отличить некачественное топливо, которое может нанести вред автомобилю.

Цвет топлива

Не зря автомобилистам советуют заправляться только на проверенных АЗС. Если же пришлось заехать на неизвестную заправку, то стоит начать с проверки топлива. Эксперты советуют набрать немного бензина в прозрачную емкость и посмотреть ее на свет. Жидкость должна быть прозрачной с желтоватым оттенком.

Наличие примесей

Конечно, без специальных лабораторных исследований этого не понять, но хороший бензин, конечно же, содержать их не должен.

Проверить этот факт на АЗС почти невозможно, но способ все же есть, хотя на него уйдет немало времени.

Достаточно капнуть каплю топлива на бумагу или белую ткань и дождаться ее испарения. Если никаких разводов не осталось, то топливо чистое. Если же есть жировые пятна, то они указывают на наличие примесей.

Вода

Если в топливо попадает вода, то это может привести к окислению металлов в рабочих узлах автомобиля. А следующий шаг – поломка.

Проверить подручными способами этот факт можно так: налить бензин в небольшую емкость и бросить туда несколько кристаллов марганцовки. Если жидкость окрасилась в розовый цвет, значит в топливе присутствует вода, пишет Profile.ru.

Запах топлива

Сам по себе бензин имеет очень резкий, но терпимый запах. А вот если в топливо добавлен нафталин или сероводород, то испарение будет чувствоваться даже на расстоянии.

К тому же, выхлоп заправленного таким топливом автомобиля будет иметь неестественный запах и цвет.