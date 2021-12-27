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Политика26 декабря 2021 21:38

За неделю у границ России были замечены 39 воздушных разведчиков

Российские истребители дежурных сил ПВО дважды поднимались на сопровождение иностранных самолетов
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Разведывательные полеты у наших границ иностранные воздушные «шпионы» проводят регулярно, а их сопровождение – обычная практика

Разведывательные полеты у наших границ иностранные воздушные «шпионы» проводят регулярно, а их сопровождение – обычная практика

Фото: Михаил ФРОЛОВ

За минувшую неделю у границ России было замечено почти четыре десятка иностранных самолетов-разведчиков и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), российским истребителям дежурных сил противовоздушной обороны Воздушно-космических сил (ВКС) пришлось дважды подниматься в воздух на их сопровождение.

Это следует из еженедельной инфографики российского министерства обороны, опубликованной в ночь на понедельник, 27 декабря, официальным печатным органом военного ведомства – газетой «Красная звезда».

По данным, отраженным в опубликованной изданием инфографике, воздушную разведку вдоль границ России вели 33 зарубежных самолета-разведчика и шесть беспилотников, принадлежащих иностранным государствам. Все полеты проходили под контролем российских радиолокационных систем.

«Нарушений воздушного пространства РФ не допущено», - подчеркивается в сообщении газеты.

Стоит отметить, что разведывательные полеты у наших границ иностранные самолеты и беспилотники проводят регулярно, чаще всего – американские.