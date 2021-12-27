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Здоровье26 декабря 2021 22:55

У дочери премьера Израиля выявлен коронавирус, Баннет ушел на самоизоляцию

Экспресс-тест на COVID-19 главы израильского правительства показал отрицательный результат
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет

Фото: REUTERS

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет ушел на самоизоляцию после того, как у его 14-летней дочери был выявлен коронавирус. Об этом сообщает государственное израильское радио Kan.

По данным радиостанции, перед заседанием кабинета министров в воскресенье, 26 декабря, глава израильского правительства сдал экспресс-тест на антиген, он показал отрицательный результат. Однако Нафтали Беннет в целях предосторожности решил некоторое время работать из дома, в ближайшее время он намерен сдать ПЦР-тест на COVID-19.

Отмечается, что премьер будет находиться в изоляции отдельно от своей дочери. Радиостанция уточняет, что девочка в июне этого года прошла полную вакцинацию против коронавируса.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в апреле прошлого года коронавирусной инфекцией заразился бывший министр здравоохранения Израиля Яаков Лицман, из-за чего он решил покинуть пост главы Минздрава и ушел в отставку.